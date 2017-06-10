Дрэймонд Грин: "Не обращаю внимания ни на кого в Кливленде"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин подчеркнул, что не воспринимает оскорбительное поведение болельщиков "Кливленда" в свой адрес. По ходу четвертого матча финальной серии НБА, в котором "Кливленд" победил со счетом 137:116 (1-3), в адрес Грина не раз звучали оскорбительные кричалки.

– Я не обращаю внимания ни на кого в Кливленде, если честно. Они не кажутся самыми остроумными людьми, – цитирует ESPN Грина, который вспомнил, что в прошлом году пропустил пятый матч серии из-за дисквалификации. – К счастью, я сыграю в понедельник в пятой встрече. Надеюсь.