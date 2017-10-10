Дрэймонд Грин: "Китайский болельщик расплакался, когда получил мой автограф"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин рассказал о подготовке к сезону в Шанхае. По словам баскетболиста, китайский болельщик заплакал после получения автографа Грина.

- Это застало меня врасплох, - приводит The Mercury News слова Грина. - Болельщик расплакался, когда получил мой автограф. Я просто этого не ожидал. Это нечто особенное, когда узнаешь, как много ты значишь для других людей, видишь, что оказываешь на них влияние. Я не считаю это как нечто само собой разумеющееся. Ценю любовь и поддержку.