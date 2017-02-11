Дрэймонд Грин: "Хотел бы, чтобы Пачулия сыграл с "Оклахомой"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин подчеркнул, что хотел бы увидеть своего партнера по команде Зазу Пачулию в гостевом матче регулярного чемпионата НБА против "Оклахомы". Грузинский центровой не сыграет из-за травмы. Напомним, в предыдущей встрече между командами Пачулия поссорился с лидером "Тандер" Расселом Уэстбруком. Отметим также, что другой форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, до этого на протяжении всей карьеры выступавший за "Оклахому", впервые сыграет с бывшей командой на ее паркете.

– Я просто хотел бы, чтобы играл Заза, – приводит ESPN слова Грина. – Я собираюсь его вернуть. Вот, что я хотел бы увидеть – как играет с "Оклахомой" Заза.