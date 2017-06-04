Дрэймонд Грин: "Голден Стэйт" проиграл в финале 2016 года по моей вине"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин считает, что его команда уступила "Кливленду" в финале плей-офф НБА в 2016 году по его вине. Грин был отстранен от пятого матча серии после инцидента в конце четвертой встречи, когда он ударил Леброна Джеймса в пах.

– Одна из самых жестких историй, которая со мной происходила, – цитирует The Score Грина. – Если бы я играл в пятом матче, мы, конечно, победили бы. Поэтому чувствую свою вину в поражении. Абсолютно моя вина. Но не жалею о том, что сделал. Он перешагнул через меня, и это было естественной реакцией. Это неуважительно. Если такое повторится, я сделаю то же самое.