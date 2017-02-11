11:08 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дрэймонд Грин: "Быть единственным в чем-то – потрясающее чувство"

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Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин очень рад, что стал единственным игроком в лиге, кому удалось оформить трипл-дабл без учета очков. Во встрече регулярного чемпионата против "Мемфиса" (122:107) он сделал 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов, четыре очка и пять блок-шотов.

Я не знал, что был близок к трипл-даблу. Я просто старался играть правильно, хотел внести свой вклад и повлиять на игру, – цитирует Грина ESPN. - В итоге получилось то, что вы определенно можете оценить. Быть единственным в чем-то, оказаться среди великих – потрясающее чувство.

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Материалы REN-TV

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