Дрэймонд Грин: "Быть единственным в чем-то – потрясающее чувство"

Форвард "Голден Стэйт" Дрэймонд Грин очень рад, что стал единственным игроком в лиге, кому удалось оформить трипл-дабл без учета очков. Во встрече регулярного чемпионата против "Мемфиса" (122:107) он сделал 12 подборов, 10 передач, 10 перехватов, четыре очка и пять блок-шотов.

– Я не знал, что был близок к трипл-даблу. Я просто старался играть правильно, хотел внести свой вклад и повлиять на игру, – цитирует Грина ESPN. - В итоге получилось то, что вы определенно можете оценить. Быть единственным в чем-то, оказаться среди великих – потрясающее чувство.