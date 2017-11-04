Драммонд установил личный рекорд по количеству точных штрафных

Центровой "Детройта" Андре Драммонд реализовал 14 из 16 штрафных бросков в матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки" (105:96). Это новый личный рекорд 24-летнего баскетболиста. Отметим, что за карьеру Драммонд забрасывает 38,4 процента штрафных. Но в нынешнем сезоне он реализовал уже 28 из 36 бросков с линии.
По сведениями североамериканских СМИ, центровой летом отрабатывал штрафные на тренировках и значительно изменил бросковую технику. Сам Драммонд отмечал, что также добился прогресса в плане психологии.
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With his new shooting form, #Pistons Andre Drummond has hit 76% (19/25) of his free throws this season. pic.twitter.com/GHrMt74z4H– Marty_Tallman (@TallmanNBA) 4 ноября 2017 г.