Драммонд установил личный рекорд по количеству точных штрафных

Центровой "Детройта" Андре Драммонд реализовал 14 из 16 штрафных бросков в матче регулярного чемпионата НБА против "Милуоки" (105:96). Это новый личный рекорд 24-летнего баскетболиста. Отметим, что за карьеру Драммонд забрасывает 38,4 процента штрафных. Но в нынешнем сезоне он реализовал уже 28 из 36 бросков с линии.

По сведениями североамериканских СМИ, центровой летом отрабатывал штрафные на тренировках и значительно изменил бросковую технику. Сам Драммонд отмечал, что также добился прогресса в плане психологии.

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