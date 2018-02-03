Донован Митчелл: "Даже не знал, что набрал 40 очков"

Защитник "Юты" Донован Митчелл признался, что не знал о количестве набранных им очков в матче регулярного чемпионата НБА с "Финиксом" (129:97). 21-летний баскетболист записал в актив 40 очков и стал четвертым игроком за последние 35 лет, который показал подобную результативность в двух и более матчах в своем дебютном сезоне.

– Если честно, я не знал, что набрал 40 очков. Я узнал только после того, как мне сказал Джо Инглс, – цитирует ESPN Митчелла. – Но главное – это то, что у команды пошла игра. У всех ребят сегодня все получалось. Именно этому я прежде всего рад.