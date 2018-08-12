Дональда Трампа снова обвинили в расизме

Отец разыгрывающего "Лейкерс" Лонзо Болла Лавар Болл открыто назвал президента США Дональда Трампа расистом. По его словам, это очевидный факт.

– Думаю ли я, что он – расист? Да, он – расист. Все об этом знают. Это не секрет. Если ты не оставляешь в покое многих чернокожих ребят, то я назову тебя расистом, – цитирует Болла TMZ Sports. - Если ты не даешь покоя многим испаноговорящим людям, я также буду называть тебя расистом. Если ты пристаешь ко всем, кто не такой как ты, и не связываешься с теми, кто такой же как ты, то ты – расист. Это же легко опредедлить.