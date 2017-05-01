Док Риверс: "В "Клипперс" читали некрологи о себе на протяжении трех месяцев"

Главный тренер "Клипперс" Док Риверс подчеркнул, что пока не знает, что будет с командой летом. Калифорнийцы уступили в первом раунде плей-офф "Юте" в серии из семи матчей (3-4). Отметим, что сразу трое игроков стартовой пятерки "парусников" могут стать свободными агентами после этого сезона – Крис Пол, Блэйк Гриффин и Джей. Джей. Редик.

– Я думаю о поражении, а не о том, что будет летом, – приводит Sports Illustrated слова Риверса. – Уверен, что у всех есть свои мысли по этому поводу. Поэтому мы читали некрологи о себе на протяжении трех последних месяцев.