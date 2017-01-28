12:20 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Док Риверс: "Если это усилит "Клипперс", я готов обменять любого игрока, включая своего сына"

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Президент и главный тренер "Клипперс" Док Риверс отметил, что его устраивает состав команды и он ни с кем не хочет расставаться. При этом Риверс подчеркнул, что был бы готов обменять любого игрока, включая своего сына Остина, если бы это пошло на пользу "Клипперс".

– Это моя работа. Если ты думаешь, что можешь улучшить команду, то должен это сделать, – цитирует ESPN Риверса-старшего. – Мы любим свою команду и считаем, что у нас хороший состав. Однако я постоянно оцениваю команду и смотрю, как мы можем ее усилить. Если шанс будет, мы сделаем это. И я готов обменять любого. Нужно быть готовым сделать это. И Остин тоже входит в число тех, кого я мог бы обменять. Исключений нет. Но мне нравится наша нынешняя команда.

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