Дирк Новицки: "Все идет к тому, что я сыграю в следующем сезоне"

Форвард "Далласа" Дирк Новицки отметил, что доволен своим нынешним состоянием. Он также добавил, что может продолжить выступления в следующем сезоне.

– Я не говорю, что на 100 процентов буду играть в следующем сезоне, но все идет к этому. Сейчас я чувствую себя хорошо, – приводит The Score слова Новицки. – Пока мне не удалось сыграть во всех матчах. Я бы хотел принять участие во всех играх сезона. Это было бы потрясающе в 39 лет.

Посмотрим, как я буду себя чувствовать. Пока все идет хорошо.

Напомним, Новицки выступает за "Маверикс" с 1998 года. В текущем сезоне он провел 29 матчей, в которых в среднем набирал 11,3 очка и делал 5,7 подбора.