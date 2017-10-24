Дежонте Маррэй – самый молодой защитник в истории НБА, набравший 15 очков при 15 подборах за игру

Разыгрывающий "Сан-Антонио" Дежонте Маррэй оформил дабл-дабл (16 очков, 15 подборов и 5 передач) в матч регулярного чемпионата НБА против "Торонто" (97:101). 21-летний американец стал самым молодым защитником в истории лиги, набравшим 15 очков при 15 подборах в одной игре. Он побил достижение О.Джей. Мэйо, который был на два месяца старше, когда ему удалось подобное.

Кроме того, Маррэй стал лишь вторым защитником в истории "Спэрз", которому удалось подобное. Напомним, что техасцы выбрали разыгрывающего под общим 29-м номером на драфте-2016.

В нынешнем сезоне из-за травмы Тони Паркера он выходил в старте во всех трех матчах регулярки, в среднем набирая 13,3 очка, делая 9,7 подбора, 4,7 передачи и 1,3 перехвата.