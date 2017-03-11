Дэвис восстановился после травмы кисти и готов сыграть с "Шарлотт"

Форвард "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис восстановился после повреждения кисти и готов принять участие в субботнем матче регулярного чемпионата НБА с "Шарлотт", сообщает ESPN. Дэвис не смог продолжить встречу против "Торонто" (87:94). В первой половине игры спортсмен получил повреждение левой кисти, исполняя бросок и ударившись о душку кольца.

Сегодня Дэвис провел полноценную тренировку с командой и отметил, что хорошо себя чувствует. 23-летний форвард в текущем сезоне провел 61 матч в "регулярке", набирал 27,8 очка и 11,8 подбора в среднем за игру.