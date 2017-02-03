Дэвис, Казинс и Порзингис будут участниками конкурса мастерства

НБА на своем официальном сайте назвала участников конкурса мастерства в рамках "Звездного уик-энда". Всего в конкурсе примут участие восемь игроков. Среди них лидер "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис. Также свое мастерство на площадке покажут Демаркус Казинс ("Сакраменто"), Айзейя Томас ("Бостон"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк"), Гордон Хэйворд ("Юта"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джон Уолл ("Вашингтон") и Девин Букер ("Финикс").

Конкурс будет проходить в формате плей-офф. Участников разобьют по парам, и лучший из каждой пары пройдет в следующий раунд.