10:37 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дэвис, Казинс и Порзингис будут участниками конкурса мастерства

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НБА на своем официальном сайте назвала участников конкурса мастерства в рамках "Звездного уик-энда". Всего в конкурсе примут участие восемь игроков. Среди них лидер "Нью-Орлеана" Энтони Дэвис. Также свое мастерство на площадке покажут Демаркус Казинс ("Сакраменто"), Айзейя Томас ("Бостон"), Кристапс Порзингис ("Нью-Йорк"), Гордон Хэйворд ("Юта"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Джон Уолл ("Вашингтон") и Девин Букер ("Финикс").

Конкурс будет проходить в формате плей-офф. Участников разобьют по парам, и лучший из каждой пары пройдет в следующий раунд.

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Материалы REN-TV

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