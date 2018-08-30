Дэвид Уэст завершил карьеру

Форвард Дэвид Уэст в своем Твиттере объявил о завершении карьеры. Последние два сезона он провел в "Голден Стэйт", дважды став чемпионом НБА.

В прошлом сезоне он принял участие в 73 матчах, в среднем набирая 6,8 очка, делая 3,3 подбора и совершая 1,9 передачи. В плей-офф он провел 18 матчей (3,3 очка, 2,1 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру).

Всего 38-летний баскетболист в регулярных чемпионатах сыграл в 1034 матчах, набирая в среднем за игру 13,6 очка, делая 6,4 подбора и совершая 2,2 передачи.