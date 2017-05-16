Дэвид Уэст: "Пачулия? Он всегда старается побеждать"

Форвард "Голден Стэйт" Дэвид Уэст заявил, что агрессивный стиль игры его одноклубника Зазы Пачулии связан с тем, что грузин всегда хочет побеждать. Напомним, что в первом матче плей-офф НБА против "Сан-Антонио" (113:111) Пачулия столкнулся с лидером соперника Каваем Леонардом, что привело к травме последнего.

– Заза – мой одноклубник, – цитирует The Score Уэста. – Он всегда сражается, старается победить в каждом матче. У нас был инцидент в прошлом сезоне? Была жесткая игра. Пачулия агрессивный игрок и всегда таким был.