Дэвид Стерн: "Обмен Криса Пола в "Лейкерс" не состоялся из-за паники Капчака"

Бывший комиссионер НБА Дэвид Стерн подчеркнул, что в свое время обмен разыгрывающего Криса Пола из "Нью-Орлеана" в "Лейкерс" не состоялся из-за действий генерального менеджера команды из Лос-Анджелеса Митча Капчака. Сделка могла состояться в 2011 году.

– Мы полагали, что "Хьюстон" может расстаться с Кайлом Лоури, – приводит ESPN слова Стерна. – Тогда можно было предложить вариант с Ламаром Одомом и пиком в первом раунде драфта. Однако Капчак начал паниковать и обменял Одома в "Даллас". Так все и закончилось.