Дэвид Блатт: "В ближайшие два года речи о возвращении в НБА не идет"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт в интервью агентству "Р-Спорт" подчеркнул, что сейчас он не думает о возвращении в НБА. Специалист признался, что у него были предложения по работе в Северной Америке после ухода из "Кливленда", но в итоге переговоры ни к чему не привели.

– Вернуться в НБА не планируете?

– Я дал свое слово владельцам "Дарюшафаки", что проведу в клубе следующие два года. Свое слово я нарушать не намерен, так что в ближайшие два сезона речи о возвращении в НБА не идет.

– Чем вы занимались после того как покинули "Кливленд" в январе?

– До конца сезона я оставался в США, чтобы провести интервью с руководителями клубов НБА. У меня было три варианта по работе главным тренером, но ни один не выгорел, так что я мог получить только работу ассистента. Мне это было неинтересно, потому что я главный тренер, поэтому я с удовольствием принял отличное предложение от "Дарюшафаки" и вернулся в Европу. И я счастлив, что вернулся, вы же знаете, как я люблю Европу.