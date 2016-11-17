Дэвид Блатт: "Не нужно ненавидеть "Кливленд"!"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт в интервью агентству "Р-Спорт" поздравил Тимофея Мозгова с переходом в "Лейкерс". Также специалист отметил, что пока не получил чемпионский перстень от "Кливленда", но его это не беспокоит.

– Вы знаете, что "Кливленд" был самым популярным клубом в России из-за вас и Тимофея Мозгова…

– Я счастлив, что Тимофей Мозгов и Саша Каун стали чемпионами с "Кливлендом", счастлив, что Мозгов нашел новый дом в "Лейкерс". Я люблю всех парней, игравших у меня в сборной России.

– …После же вашего ухода "Кливленд" стал чуть ли не самой ненавидимой командой в России.

– (Улыбается) А вот это я не поддерживаю, в спорте не должно быть места ненависти. Хочу обратиться ко всем болельщикам в России: не нужно ненавидеть "Кливленд". Люблю всех моих людей в России.

– Чемпионский перстень "Кливленда", о котором было столько пересудов в прессе, добрался до вас?

– (Улыбается) Пока нет, жду, но, поверьте, это не то, что меня беспокоит.