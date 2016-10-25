Дэвид Блатт: "Надеюсь, Мозгов продолжит добиваться успеха не только в НБА, но и в сборной"

Бывший главный тренер мужской сборной России Дэвид Блатт признался, что рад успехам Тимофея Мозгова в НБА. В межсезонье россиянин, победивший в этом году в плей-офф НБА, перешел из "Кливленда" в "Лейкерс", подписав контракт на четыре года.

– Я очень счастлив за Мозгова. Я счастлив за любого игрока из России, которые добиваются успеха, – цитирует "Р-Спорт" Блатта. – Конечно, успех Тимофея мне особенно приятен, так как я работал с ним, участвовал в его развитии. Надеюсь, что Мозгов продолжит прогрессировать и добиваться успехов не только в НБА, но и в сборной России. Для того, чтобы программа по возрождению сборной России была успешной, важно, чтобы такие игроки, как Мозгов, хотели этого, как в свое время этого хотели Андрей Кириленко и многие другие.