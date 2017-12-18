Дэвид Блатт: "Ирвинг поступил смело, попросив обмена"

Бывший главный тренер "Кливленда" Дэвид Блатт выразил уверенность в том, что разыгрывающий Кайри Ирвинг является особенным и смелым игроком. По словам специалиста, он поступил правильно, попросив об обмене из "Кавальерс" в "Бостон".

– Первая вещь, которая меня удивила – Ирвинг заявил о себе, когда попросил обмен. Не каждый так просто смог бы интерпретировать это. Но данный жест был смелым, что делает Кайри особенным.

Он говорил о том, что хочет играть и быть счастливым от этого. Сейчас мне кажется, что он счастлив. Ирвинг поступил правильно.