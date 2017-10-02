Дэвид Блатт: "Громкие переходы - это хорошо для имиджа НБА"

Бывший главный тренер "Кливленда" Дэвид Блатт отметил, что в предстоящем сезона НБА будет следить за "Оклахомой". Напомним, что летом команду пополнили Пол Джордж и Кармело Энтони, а Рассел Уэстбрук пописал с клубом рекордный контракт.

– Это межсезонье получилось очень насыщенным, состоялось много громких переходов, – цитирует ТАСС Блатта. – Это хорошо для имиджа лиги и идет ей на пользу. Журналистам появилось про что писать. Для меня наибольший интерес представляет "Оклахома". Не говорю, что она победит, но очень интересно посмотреть, какой командой она предстанет. "Тандер" вызывает главный интерес.