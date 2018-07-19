Дэвид Блатт: "Джеймс в "Лейкерс" сможет еще больше капитализировать свой бренд"

Главный тренер "Олимпиакоса" Дэвид Блатт в интервью "Известиям" отметил, что не удивился переходу Леброна Джеймса в "Лейкерс". По его словам, Лос-Анджелес и сам клуб подходят игроку со всех сторон.

– Как вы оцените переход Леброна Джеймса в "Лейкерс"? Вы были удивлены?

– Для меня это решение было логичным, я совсем не удивился выбору Леброна.

– Можете объяснить, почему?

– Это совокупность факторов. Во-первых, история клуба, который притягивает к себе великих игроков. Стать частью "Лейкерс" всегда почетно. Кроме Коби Брайанта, все суперзвезды "озерников" оказывались в клубе в результате обменов. Это и Карим Абдул Джаббар, и Уилл Чемберлен, и Шакил О’Нилл. Во-вторых, это связано со стилем жизни Лос-Анджелеса, погодой, Голливудом, огромным вниманием прессы. В-третьих, Лос-Анджелес – это огромный рынок, где сосредоточено много крупных компаний. В "Лейкерс" Леброн сможет еще больше капитализировать свой бренд.