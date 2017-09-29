Дэвид Блатт: "Через год надеюсь вернуться в НБА"

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт в интервью "СЭ" признался, что у него был вариант с российскими клубами. При это он надеется вернуться в НБА.

– В России летом ходили слухи, что вы можете вернуться в нашу страну. Это правда?

– Да, у меня были переговоры с целым рядом команд со всей Европы, в том числе и российскими. Но сейчас уже нет смысла об этом говорить. Я – там, где я есть, все другие клубы нашли себе тренеров.

– Главная причина, по которой вы решили не менять обстановку?

– Потому что пока не хочу связывать себя какими-либо обязательствами больше, чем на один сезон. Через год я надеюсь вернуться в НБА и закончить то, что начал. Или пойти другим путем, о котором сейчас не стану говорить. Если он станет реальностью, об этом все сразу же узнают. (Антон БАБОШИН)

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