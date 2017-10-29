"Детройт" в гостях обыграл "Клипперс", Драммонд и Джексон набрали по 15 очков

"Детройт" в гостях обыграл "Клипперс" со счетом 95:87 в матче регулярного чемпионата НБА. Прервалась четырехматчевая победная серия команды из Лос-Анджелеса.

В составе победителей дабл-дабл оформил Андре Драммонд (15 + 17 подборов), 15 очков и 7 передач сделал Реджи Джексон. У "Клипперс" Блэйк Гриффин записал на свой счет 19 очков и 11 подборов, 20 очков набрал Остин Риверс.

НБА

Регулярный чемпионат

"Клипперс" – "Детройт" – 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)

К: Риверс (20), Гриффин (19 + 11 подборов), Галлинари (13)

Д: Драммонд (15 + 17 подборов), Джексон (15 + 7 передач), Гэллоуйэ (13)