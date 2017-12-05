"Детройт" уступил "Сан-Антонио", несмотря на 27 очков Джексона

"Сан-Антонио" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:93. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пистонз" Реджи Джексон, который набрал 27 очков.
В еще одном поединке "Даллас" обыграл "Денвер" - 122:105. Защитник "Наггетс" Уилл Бартон набрал 23 очка.
НБА
Регулярный чемпионат
"Сан-Антонио" - "Детройт" - 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)
С: Олдридж (17+10 подборов), П. Газоль (15+10 подборов), Жинобили (12).
Д: Джексон (27), Харрис (15), Джонсон (14).
"Даллас" - "Денвер" - 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)
Дал: Барнс (22+10 подборов), Смит (20), Феррелл (16).
Ден: Бартон (23), Мюррей (22), Харрис (21).