"Детройт" уступил "Сан-Антонио", несмотря на 27 очков Джексона

"Сан-Антонио" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:93. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Пистонз" Реджи Джексон, который набрал 27 очков.

В еще одном поединке "Даллас" обыграл "Денвер" - 122:105. Защитник "Наггетс" Уилл Бартон набрал 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сан-Антонио" - "Детройт" - 96:93 (28:29, 22:24, 19:20, 27:20)

С: Олдридж (17+10 подборов), П. Газоль (15+10 подборов), Жинобили (12).

Д: Джексон (27), Харрис (15), Джонсон (14).

"Даллас" - "Денвер" - 122:105 (39:23, 25:24, 29:35, 29:23)

Дал: Барнс (22+10 подборов), Смит (20), Феррелл (16).

Ден: Бартон (23), Мюррей (22), Харрис (21).