"Детройт" обыграл "Миннесоту", дабл-дабл Ховарда принес "Шарлотт" победу над "Денвером"

"Детройт" уверенно победил "Миннесоту" со счетом 122:101 в матче регулярного чемпионата НБА. "Тимбервулвз" проиграли во второй раз кряду.

В составе победителей 24 очка набрал Тобиас Харрис, дабл-дабл на счету Андре Драммонда (15 + 15 подборов). Лучшим у "Миннесоты" стал Карл-Энтони Таунс, набравший 23 очка и 10 подборов.

В другой встрече "Шарлотт" обыграл "Денвер". "Наггетс" потерпели третье поражение в четырех проведенных встречах. У "Хорнетс" дабл-дабл на счету Дуайта Ховарда (15 + 19 подборов), в составе "Денвера" по 18 очков набрали Гари Харрис и Никола Йокич.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Миннесота" – 122:101 (23:26, 40:18, 28:29, 31:28)

Д: Харрис (34), Брэдли (20), Драммонд (15 + 15 подборов)

М: Таунс (23 + 10 подборов), Уиггинс (21), Тиг (18)

"Шарлотт" – "Денвер" – 110:93 (27:23, 35:16, 23:29, 25:25)

Ш: Камински (20), Уолкер (19), Ховард (15 + 19 подборов)

Д: Йокич (18 + 11 подборов), Харрис (18), Мюррей (16)