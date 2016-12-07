"Детройт" обыграл "Чикаго", "Нью-Йорк" взял верх над "Майами"

"Детройт" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл "Чикаго" со счетом 102:91.

Самым результативным у хозяев стал Тобиас Харрис, набравший 22 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл (15 очков и 10 подборов). В составе гостей 32 очка на счету Джимми Батлер.

В другой встрече "Нью-Йорк" в гостях взял верх над "Майами" – 114:103.

В составе "Никс" самым результативным стал Кармело Энтони (35 очков). Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл (14 очков и 12 подборов) как и Хоаким Ноа (10 очков и 10 подборов). У хозяев 29 очков на счету Горана Драгича. Еще один дабл-дабл (23 очка и 14 подборов) сделал Хассан Уайтсайд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Чикаго" – 102:91 (32:21, 19:23, 20:28, 31:19)

Д: Харрис (22), Драммонд (15 + 10 подборов).

Ч: Батлер (32), Уэйд (19).

"Майами" – "Нью-Йорк" – 103:114 (25:26, 29:27, 23:31, 26:30)

М: Драгич (29), Уайтсайд (23 + 14 подборов).

Н: Энтони (35), Порзингис (14 + 12 подборов).