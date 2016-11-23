"Детройт" объявил о переезде на новую арену

"Детройт" официально объявил о переезде на строящуюся арену "Little Caesars Arena". Переезд произойдет перед стартом следующего сезона. Тем не менее данное решение еще должно быть одобрено руководством НБА.

Одна из самых худших команд по посещаемости за последние пять лет с 1988 года проводит домашние матчи на арене, которая находится в 50 километров от центра Детройта.

Напомним, что строительство "Little Caesars Arena" началось весной прошлого года. Ранее было решено, что на ней свои домашние матчи будет проводить хоккейная команда "Детройт Ред Уингз".