"Детройт" и "Филадельфия" на двоих набрали 265 очков

"Детройт" в овертайме обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НБА. Команды набрали на двоих 265 очков. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Пистонз" Блэйк Гриффин, оформивший дабл-дабл с 50-ю очками и 14-ю подборами.

В других встречах "Нью-Орлеан" взял верх над "Клипперс", а "Денвер" одолел "Сакраменто".

НБА

Регулярный сезон

"Детройт" - "Филадельфия" - 133:132 ОТ (27:28, 34:36, 26:30, 33:26, 13:12)

Д: Гриффин (50 + 14 подборов), Джексон (23), Смит (21)

Ф: Эмбиид (33 + 11 подборов), Редик (30), Ковингтон (16)

"Нью-Орлеан" - "Клипперс" - 116:109 (27:26, 32:36, 32:22, 25:25)

Н: Дэвис (34 + 13 подборов), Пэйтон (20), Рэндл (18)

К: Харрис (26), Галлинари (24), Уильямс (17)

"Денвер" - "Сакраменто" - 126:112 (33:26, 35:29, 37:26, 21:31)

Д: Мюррей (19), Харрис (18), Миллсэп (15)

С: Багли (20), Джексон (17), Мэйсон (14)