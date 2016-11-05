Деррик Роуз: "Не удалось стать чемпионом с "Чикаго", поэтому надеюсь сделать это с "Никс"

Разыгрывающий "Нью-Йорка" Деррик Роуз признался, что ему понравилась реакция публики в его адрес во время выхода на площадку перед матчем против "Чикаго", за который он выступал ранее в течение 8 сезонов. Также он надеется стать чемпионом со своей новой командой.

– Овации от фанатов "Чикаго" очень много значат для меня, – цитирует ESPN Роуза. – Я играл восемь лет здесь, здесь же понял, что такое матчи НБА. Тем не менее сейчас в моей жизни начинается новая глава. Могу сказать, что сделал все, чтобы выиграть чемпионат с "Чикаго". Однако этого не случилось. Теперь я должен постараться сделать это с "Никс".