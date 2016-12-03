12:26 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Деррик Роуз: "Хочу всю карьеру провести в "Нью-Йорке"

0
0
0

Разыгрывающий защитник "Нью-Йорка" Деррик Роуз заявил, что хочет завершить карьеру в своем нынешней клубе. Примечателен тот факт, что 28-летний американец перебрался в "Никс" только прошлым летом на правах свободного агента.

- Конечно, хочу все оставшиеся годы в карьере провести в Нью-Йорке, - цитирует ESPN Роуза. - Сейчас мы закладываем фундамент, создаем культуру. У меня всего лишь однолетний контракт, но я, конечно, хочу остаться в "Никс" надолго. Нужно время и терпение, чтобы выяснить, как каждый из нас будет соответствовать целям клуба. Мне нравится атмосфера в Нью-Йорке, я люблю публику, работников клуба и команду. Моя цель состоит в том, чтобы выходить на паркет и играть так, как я умею. Все остальное будет решаться позже.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ