Дерозан предложил 100 долларов тому, кто найдет человека, способного остановить Леброна

Защитник "Торонто" Демар Дерозан выразил разочарование собственной игрой во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против "Кливленда" (103:125). Лидер "Рэпторз" набрал в этой встрече всего пять очков, реализовав два из 11 своих бросков с игры. Также Дерозан отдал должное игре форварда "Кавс" Леброна Джеймса.

– Так играть, как я сегодня, – полный отстой. И такие поражения тоже, – цитирует ESPN Дерозана. – Остается лишь дождаться пятницы, чтобы я мог искупить свою вину. Леброн? Если вы сможете найти кого-то, кто может его остановить, я дам вам 100 долларов. Когда Леброн играет так, нужно дорожить мячом. Он проделывает огромный объем работы, одновременно перекрывая "краску" и успевая выходить на наших снайперов.