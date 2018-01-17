Дерозан оштрафован на 15 тысяч долларов за критику арбитров

Защитник "Торонто" Демар Дерозан оштрафован на 15 тысяч долларов за публичную критику судей, сообщает официальный сайт НБА. Он остался недоволен действиями арбитров в матче регулярного чемпионата против "Голден Стэйт" (125:127), который состоялся 13 января.

– Обидно, когда на площадке у тебя возникает чувство, будто ты играешь 5 на 8. Некоторые решения арбитров были ужасными, – сказал после игры Дерозан.

Защитник также подверг сомнению решение судей в концовке игры, когда они зафиксировали у него аут. Позже отчет НБА подтвердил правильность действия арбитров.

В текущем сезоне Дерозан в среднем за игру набирает 25,4 очка, делает 5 передач и 4,2 подбора.