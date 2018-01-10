Дерозан – о стычке с Драгичем: "Все было нормально до того, как он на меня посмотрел"

Атакующий защитник "Торонто" Демар Дерозан подчеркнул, что не собирался конфликтовать с разыгрывающим "Майами" Гораном Драгичем. По словам баскетболиста "Рэпторз", о стычке, которая произошла после матча регулярного чемпионата НБА (89:90), нужно спрашивать у его оппонента.

– Может быть, он думал, что я попытаюсь ударить его после финального броска, – приводит ESPN слова Дерозана. – Не знаю, но у меня не было проблем с этим до того, как он на меня посмотрел. Мне кажется, что о зачинщике этого инцидента нужно спросить у Драгича.

Игроки "Торонто" и "Майами" дважды за матч чуть не подрались. Видео