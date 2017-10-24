"Денвер" уступил "Вашингтону", несмотря на 29 очков Йокича

"Денвер" проиграл "Вашингтону" в матче регулярного чемпионата НБА - 104:109. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Наггетс" Никола Йокич. На его счету 29 очков. В составе "Уизардс" два игрока отметились дабл-даблом. Разыгрывающий Джон Уолл забросил 19 очков и отдал 12 передач. Форвард Отто Портер набрал 17 очков и сделал 10 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" - "Вашингтон" - 104:109 (29:29, 26:27, 22:22, 27:31)

Д: Йокич (29), Миллсэп (17), Мудиай (15).

В: Бил (20), Уолл (19), Портер (17).