"Денвер" разгромил "Даллас", Галлинари набрал 16 очков

"Денвер" нанес крупное поражение "Далласу" в предсезонном матче со счетом 101:75. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Наггетс" Данило Галлинари, набравший 16 очков. В параллельной встрече "Сан-Антонио" взял верх над "Хьюстоном" – 114:99.

НБА

Предсезонные матчи

"Денвер" – "Даллас" – 101:75 (24:17, 27:16, 26:16, 24:26)

Ден: Галлинари (16), Чендлер (14), Йокич (12).

Дал: Мэттьюз (10), Уильямс (8), Карри (8).

"Сан-Антонио" – "Хьюстон" – 114:99 (21:14, 29:24, 36:33, 28:28)

С: Форбс (19), Леонард (15), Бертанс (14), Олдридж (12).

Х: Браун (23), Нене (15), Макдэниэлс (10).