"Денвер" проиграл "Сакраменто", у Фокса 18 очков, у Коли-Стайна – 7 перехватов

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" на своей площадке обыграл "Денвер" – 106:98. По 18 очков набрали разыгрывающие обеих команд Д’Аарон Фокс и Джамал Маррей. Центровой хозяева Уилли Коли-Стайн отметился 17 очками и 7 перехватами.

Калифорнийцы прервали серию из трех поражений подряд. "Кингз" поднялись на 12-ю строчку на "Западе", "Наггетс" остались шестыми.

НБА

Регулярный чемпионат

"Сакраменто" – "Денвер" – 106:98 (29:27, 17:14, 33:30, 27:27)

С: Фокс (18 + 7 передач), Коли-Стайн (17 + 7 перехватов), Хилд (14), Лабиссьер (12), Куфос (12 + 7 подборов), Картер (12 + 8 подборов), Богдан Богданович (11).

Д: Лайлс (19 + 9 подборов), Маррей (18), Харрис (17), Бартон (17), Мэйс. Пламли (9 + 8 подборов), Йокич (8 + 10 передач + 7 подборов).