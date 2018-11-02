"Денвер" продлил победную серию, обыграв "Кливленд"

"Кливленд" на своем паркете уступил "Денверу" в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" потерпел 7-е поражение в этом сезоне, а "Наггетс" одержал третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал 23-летний испанский форвард "Денвера" Хуан Эрнангомес, набравший 23 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" - "Денвер" - 91:110 ((27:15, 15:35, 24:33, 25:27)

К: Кларксон (17), Осман (13), Секстон (12)

Д: Эрнангомес (23), Миллсэп (16), Харрис (14)