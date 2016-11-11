"Денвер" подал жалобу на результат матча с "Мемфисом"

"Денвер" официально оспорил результат матча регулярного чемпионата НБА с "Мемфисом" (107:108). "Гризлиз", игравшие дома, добыли победу благодаря попаданию Марка Газоля с сиреной. Тем не менее, в "Наггетс" уверены, что последнее владение должно было остаться за их командой.

– В данном случае судьи не пересмотрели должным образом повтор о том, кому должен был достаться мяч, – цитирует пресс-служба "Денвера" президента клуба Джоша Кронке. – Учитывая время и итоговый счет, мы уверены, что этот эпизод оказал прямое влияние на исход встречи.

Главный тренер "Наггетс" Майкл Мэлоун заявил, что оптимально было бы переиграть последнюю секунду матча, но признал, что это маловероятно. Впрочем, подобные прецеденты в истории лиги уже были. Так, в сезоне-2007/08 "Атланта" и "Майами" переигрывали последние 51,9 секунды поединка.