06:25 | Баскетбол — НБА

"Денвер" победил "Майами", у Йокича дабл-дабл, у Драгича - 22 очка


"Денвер" на своей площадке обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА - 95:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Наггетс" Пол Миллсэп, на счету которого 27 очков.

Сербский центровой "Денвера" Никола Йокич сделал дабл-дабл - 19 очков и 14 подборов. Словенский защитник "Хит" Горан Драгич набрал 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" - "Майами" - 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)

Д: Миллсэп (27), Йокич (19+14 подборов), Мудэй (12).

М: Драгич (22), Уэйтерс (15), Джонсон (15).

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http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2017-2018/

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