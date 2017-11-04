"Денвер" победил "Майами", у Йокича дабл-дабл, у Драгича - 22 очка

"Денвер" на своей площадке обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА - 95:94. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Наггетс" Пол Миллсэп, на счету которого 27 очков.

Сербский центровой "Денвера" Никола Йокич сделал дабл-дабл - 19 очков и 14 подборов. Словенский защитник "Хит" Горан Драгич набрал 22 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" - "Майами" - 95:94 (28:37, 23:21, 25:13, 19:23)

Д: Миллсэп (27), Йокич (19+14 подборов), Мудэй (12).

М: Драгич (22), Уэйтерс (15), Джонсон (15).