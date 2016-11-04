"Денвер" обыграл "Миннесоту", "Милуоки" победил "Индиану"

"Денвер" в гостевом матче регулярного чемпионата НБА нанес поражение "Миннесоте" – 102:99. Решающей стала третья четверть, которую "Наггетс" выиграли с разницей "+19".

В другой встрече "Милуоки" на своей площадке нанес поражение "Индиане" – 125:107. Лучшими снайперами встречи стали форварды "Бакс" Яннис Адетокунбо и Джабари Паркер, набравшие по 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Денвер" – 99:102 (37:25, 24:30, 14:33, 24:14)

М: Таунс (32+14 подборов), Уиггинс (25), Лавин (14), Бьелица (14).

Д: Галлинари (19), Чендлер (19), Нуркич (18), Нельсон (14).

"Милуоки" – "Индиана" – 125:107 (29:30, 34:27, 27:22, 35:28)

М: Адетокунбо (27), Паркер (27), Монро (16).

И: Джордж (23), Майлз (19), Тиг (16), Тернер (15).