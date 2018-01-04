"Денвер" обыграл "Финикс", "Юта" уступила "Нью-Орлеану"

В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" обыграл дома "Финикс" со счетом 134:111.
НБА
Регулярный чемпионат
"Денвер" – "Финикс" – 134:111 (34:26, 27:41, 37:18, 36:26)
Д: Харрис (36), Чендлер (17), Лайлс (16), Йокич (14), Мюррей (13), Бартон (12), Бизли (10).
Ф: Букер (17), Крисс (16), Монро (16), Джексон (14), Уоррен (13), Кэнан (11).
"Юта" – "Нью-Орлеан" – 98:108 (28:27, 27:31, 17:23, 26:27)
Ю: Митчелл (24), Джонсон (20), Фэйворс (11), Рубио (11).
Н: Дэвис (29), Холидей (24), Казинс (19), Рондо (12).