08:37 | Баскетбол — НБА

"Денвер" обыграл "Финикс", "Юта" уступила "Нью-Орлеану"


В матче регулярного чемпионата НБА "Денвер" обыграл дома "Финикс" со счетом 134:111.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Финикс" – 134:111 (34:26, 27:41, 37:18, 36:26)

Д: Харрис (36), Чендлер (17), Лайлс (16), Йокич (14), Мюррей (13), Бартон (12), Бизли (10).

Ф: Букер (17), Крисс (16), Монро (16), Джексон (14), Уоррен (13), Кэнан (11).

"Юта" – "Нью-Орлеан" – 98:108 (28:27, 27:31, 17:23, 26:27)

Ю: Митчелл (24), Джонсон (20), Фэйворс (11), Рубио (11).

Н: Дэвис (29), Холидей (24), Казинс (19), Рондо (12).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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