06:18 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Денвер" обыграл "Чикаго", "Детройт" победил "Портленд"

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"Денвер" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Чикаго" – 125:107. В другой встрече "Детройт" дома в овертайме вырвал победу у "Портленда" – 120:113.

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" – "Денвер" – 107:125 (25:22, 34:34, 24:35, 24:34)

Ч: Уэйд (19), Рондо (19).

Д: Галлинари (22), Чендлер (20), Йокич (19+16 подборов+10 передач).

"Детройт" – "Портленд" – 120:113 (19:27, 25:22, 31:30, 34:30, 11:4).

Д: Моррис (37), Драммонд (19+15 подборов).

П: Лиллард (34+11 подборов), Макколлум (25), Нуркич (19).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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