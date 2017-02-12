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"Денвер" обменял Нуркича в "Портленд" на Пламли

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"Денвер" и "Портленд" совершили обмен игроками, сообщает Yahoo! Sports. "Наггетс" отправил центрового Юсуфа Нуркича и право выбора в первом раунде этого года в обмен на центрового Мэйсона Пламли и право выбора во втором раунде драфта в следующем году. Примечателен тот факт, что обе команды борются за 8-е место в Западной конференции, дающее право сыграть в плей-офф.

В текущем сезоне Нуркич сыграл в 45 матчах, набирая в среднем по 8,0 очка, а Пламли принял участие в 54 играх, набирая в среднем по 11,1 очка. 

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Материалы REN-TV

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