"Денвер" на своей площадке обыграл "Миннесоту"

"Денвер" в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке обыграл "Миннесоту" со счетом 105:103.



Самым результативным в составе хозяев стал Данило Галлинари – 18 очков. В составе гостей 25 очков на счету Эндю Уиггинса. Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл – 15 очков, 11 подборов, 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Миннесота" – 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)

Д: Галлинари (18), Харрис (17), Чендлер (17).

М: Уиггинс (25), Дженг (20 + 8 подборов), Таунс (15 + 11 подборов + 10 передач).