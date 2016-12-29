07:26 | БАСКЕТБОЛ — НБА

"Денвер" на своей площадке обыграл "Миннесоту"

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"Денвер" в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке обыграл "Миннесоту" со счетом 105:103.

Самым результативным в составе хозяев стал Данило Галлинари – 18 очков. В составе гостей 25 очков на счету Эндю Уиггинса. Карл-Энтони Таунс оформил трипл-дабл – 15 очков, 11 подборов, 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" – "Миннесота" – 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)

Д: Галлинари (18), Харрис (17), Чендлер (17).

М: Уиггинс (25), Дженг (20 + 8 подборов), Таунс (15 + 11 подборов + 10 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/2016-2017/

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