Деннис Шредер: "Томас оскорблял мою маму"

Защитник "Атланты" Деннис Шредер заявил, что разыгрывающий "Бостона" Айзея Томас оскорблял его семью по ходу матча регулярного чемпионата НБА между этими командами. Во время игры Томас, по свидетельствам журналистов, также кричал болельщикам, что немецкий легионер "Хокс" "ничего не стоит". Поединок завершился победой "Селтикс" (103:101), причем решающим оказался именно бросок из разыгрывающего.

– Если он хочет, что оскорблять мою маму или говорить тупые вещи о моей семье, что не имеет вообще ничего общего с баскетболом, это его выбор, – цитирует ajc.com Шредера. – Я намного выше этого.

Напомним, что в третьем матче серии плей-офф прошлого сезона между этими командами между Шредером и Томасом произошла стычка. Тогда оба игрока получили технические замечания.