Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман в пятый раз посетил КНДР, сообщает ТАСС. Известного в прошлом баскетболиста сопровождают личный телохранитель и профессор Колумбийского университета Джозеф Дуглас Тойнэга. В аэропорту Пхеньяна его встретил заместитель министра по физкультуре и спорту КНДР Сон Гван Хэ.

Родман посещал КНДР в 2013 году и трижды - в 2014-м.

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, и в американском правительстве подчеркивают, что Родман совершает поездку как частное лицо.