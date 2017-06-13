12:21 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Деннис Родман в пятый раз посетил КНДР

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Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман в пятый раз посетил КНДР, сообщает ТАСС. Известного в прошлом баскетболиста сопровождают личный телохранитель и профессор Колумбийского университета Джозеф Дуглас Тойнэга. В аэропорту Пхеньяна его встретил заместитель министра по физкультуре и спорту КНДР Сон Гван Хэ. 

Родман посещал КНДР в 2013 году и трижды - в 2014-м. 

Между США и КНДР нет дипломатических отношений, и в американском правительстве подчеркивают, что Родман совершает поездку как частное лицо.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4332421

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