Дэнни Эйндж: "Хэйворд, скорее всего, выбыл на год"

Президент "Бостона" Дэнни Эйндж подчеркнул, что клуб не будет спешить с восстановлением Гордона Хэйворда, дабы избежать повторения ситуации с Шакилом О'Нилом семилетней давности. Форвард сломал ногу в первом матче сезона против "Кливленда" (99:102). Также Эйндж подчеркнул, что "Кельты" не собираются торопиться с поиском ему замены, рассчитывая на внутренние ресурсы.

- Когда Гарнетт "сломался" в 2009 году, мы не были уверены, что он пропустит весть сезон, - цитирует Boston Globe Эйнджа. - Мы предполагали, что он еще сможет вернуться, поэтому были неуверенны, что именно нам делать, пытались выиграть время. Но в случае с Гордоном, он почти наверняка пропустит год. Так что это другой случай.

Зато эта ситуация похожа на ту, что произошла с Шаком, когда он выступал за нас в сезоне-2010/11. Мы надеялись, что он вернется после травмы, он попытался это сделать и в итоге усугубил повреждение.

Прямо сейчас мы не планируем никаких подписаний и обменов. Это шанс для остальных игроков проявить себя. Впереди 65 минут в каждом матче. Пока мы не найдем сделку, которая нас будет полностью устраивать, мы не собираемся торопиться.