10:47 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Дэмиэн Лиллард: "Жаль, что Пламли уходит, он был мне как брат"

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Разыгрывающий "Портленда" Дэмиэн Лиллард признался, что новость об обмене Мэйсона Пламли в "Денвер" стала для него сюрпризом. В обмен на центрового "Блэйзерс" получат Юсуфа Нуркича и пик первого раунда драфта-2017.

– Это грустные новости, – цитирует The Oregonian Лилларда. – Мэйс был мне как брат. У нас отличные отношения – в том числе и за пределами паркета. Очень жаль, что он уходит. Нам будет его не хватать. Я был очень удивлен, узнав об этом. Как по мне, если и нужно было кого-то обменять, то это не должен был быть Мэйс. Он очень много значит для этой команды и приносил ей много пользы на паркете.

Я уже сказал ему, как высоко я его ценю, и что он был одним из моих любимых одноклубников. Не только НБА, но вообще в жизни. Я точно буду по нему скучать.

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